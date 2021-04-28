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Члени НКРЕКУ збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 15:48
Члени НКРЕКУ збільшили свій фонд оплати праці ще на 50 млн грн Фото: керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Національна тарифна комісія НКРЕКП збільшила свій фонд оплати праці на наступний рік на 50 млн грн.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні 28 квітня.

Члени комісії збільшили зарплатний фонд з 550 до 601 млн грн, що перевищує 75% всього бюджету комісії.

Власне, сам бюджет НКРЕКП на 2022 року збільшиться на 80 млн грн (на 11%) до 794 млн грн. Це планується зробити шляхом підвищення планової ставки на регулювання, яку зобов'язані сплачувати всі учасники ринку.

Ставка на регулювання згідно з рішенням НКРЕКП на 2022 року збільшиться до 0,099% в порівнянні з 0,088% в поточному році.

Фінансування НКРЕКП здійснюється зі спеціального фонду державного бюджету, який наповнюють компанії, що працюють на енергоринку та у сфері житлово-комунальних послуг. Кожна з них зобов'язана платити внесок за регулювання, який автоматично закладається в тарифи на житлово-комунальні послуги і оплачуються споживачами.

Згідно з бюджетною програмою НКРЕКП, фонд оплати праці комісії за останні два роки зріс майже у 2 рази.

Якщо у 2020 році фонд заробітної плати становив 376 млн грн, у 2021 - 550 млн, на 2022 рік - затверджений на рівні 601 млн.

Нагадаємо, у 2020 році середня заробітна плата члена НКРЕКП зросла більш ніж у 2 рази до 2 млн грн на рік, що випливає з їх офіційних декларацій членів комісії.

Як писало РБК-Україна, 7 квітня члени НКРЕКП прийняли рішення преміювати себе ще на 50% посадового окладу за I квартал 2021 року в якості "стимулювання високоінтелектуальної праці".

Розмір премій складе від 200 до 250 тис.грн кожному. Такі премії діючий склад комісії виплачує собі кожні 3 місяці. З жовтня 2019 по квітень 2021 було виплачено 6 таких премій.

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