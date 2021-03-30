Члени НКРЕКП підняли собі зарплати на фоні кризи й рекордних боргів, - нардеп

"Бабій - член комісії (задекларувала зарплату) 1,8 млн грн за рік, Кайдаш - член комісії - 2,5 млн грн, Кривенко - 2,5 млн, Магда - 1,8 млн. Беремо юридичний департамент, голова - 1,8 млн грн за рік. Департамент ліцензійного контролю - 1,5 млн грн за рік. Ну це такий цинізм, розумієте. І просто, про яку мораль цих людей може взагалі в цій ситуації у країні, яка воює, яка отримує маленькі пенсії, про яку мораль і професіоналізм може йти мова?" - заявив Кучеренко.

Він наголосив, що рішення про двократне підвищення зарплати комісія прийняла самостійно. Ці витрати закладені в тарифи на електроенергію, газ, тепло, воду і вивезення сміття.

"Вони самі прийняли таке рішення. Я, якщо відверто, вже три дні в шоці, бо я от вивчаю, я хочу, щоб всі українці зрозуміли - Національна комісія, так званий тарифний регулятор утримується шляхом нашої з вами плати за електроенергію, за газ, за комуналку, тобто в тарифах сидить їх утримання", - додав Кучеренко.

За словами нардепа, особливий цинізм в тому, що дії комісії у 2020 році призвели до рекордних збитків державних енергокомпаній, виникненню 81 млрд гривень боргів і повному колапсу на енергетичному ринку.