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Рахункова палата перевірить бонуси і премії керівництва НКРЕКП, - Кучеренко

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 13:41
Рахункова палата перевірить бонуси і премії керівництва НКРЕКП, - Кучеренко Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів тарифною комісією НКРЕКП, зокрема щодо виплати бонусів, премій і надбавок її керівництву.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко у Facebook.

"Спрямував звернення на Рахункову палату і щиро сподіваюсь, що Рахункова палата перевірить ефективність витрати бюджетних коштів на незрозумілі бонуси керівництву НКРЕКП, надбавки, премії й додаткові оплачувані відпустки. Можливо тоді ми отримаємо відповідь, як так трапилося, що в коронавірусну кризу, коли доходи більшості населення скоротилися, зарплата нелегітимних членів НКРЕКП виросла у 2 рази", - зазначив нардеп.

Окрім того, Рахункова палата повинна проаналізувати наслідки конкретних рішень НКРЕКП, які, за словами нардепа, приймалися з численними порушеннями і призвели до збитків державних компаній і необґрунтованих витрат бюджетних коштів.

"Пропоную розпочати з визначення збитків від створених регулятором схем "торгівлі повітрям". Дати оцінку ноу-хау під назвою "настанова НКРЕКП", яку регулятор вигадав, аби вплинути на порядок використання кредитних коштів державним підприємством "Гарантований покупець". Конкретні приклади найбільш кричущих зловживань я надав Рахунковій палаті", - додав нардеп.

Він також наголосив, що чекає від Рахункової палати конкретної оцінки збитків, які державному бюджету завдала діяльність нинішнього складу НКРЕКП.

Нагадаємо, за даними декларацій членів НКРЕКП, середня заробітна плата за 2020 рік зросла в середньому у 2 рази до 200 000 грн на місяць. Ця сума не включає щоквартальні премії в розмірі 50%, які приймаються окремим рішенням НКРЕКП.

Востаннє таке рішення було прийнято 16 грудня 2020 року про преміювання членів НКРЕКП в розмірі 50% посадового окладу за "особистий внесок в роботу комісії".

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