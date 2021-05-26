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До члену штабу білоруської опозиції прийшли з обшуками

Автор: Андрій Василюк

До члена основного складу Координаційної ради білоруської опозиції Оксани Зарецької прийшли з обшуками. Причини та підстави таких слідчих дій поки невідомі.

Про це повідомляє Координаційна рада Білорусі в Telegram.

"В Оксани Зарецької, члена основного складу Координаційної ради, зараз проходить обшук", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо слідчих дій стосовно Зарецької наразі відсутня на сайтах силових органів Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Білоруський опозиційний лідер Світлана Тихановська виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Вона закликала запровадити 4-й пакет санкцій й оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну "в європейську Північну Корею".

Білоруський лідер заявила, що стратегія ЄС зі спостереженням за ситуацією в Білорусі не спрацювала, тому необхідні рішучі, системні заходи щодо вирішення глибокої кризи в країні й боротьби з безкарністю режиму Лукашенка.

Раніше Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

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