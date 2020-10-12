Членство в НАТО - єдиний шанс зберегти Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну - її членство в НАТО. При цьому перспективи вступу в Альянс президент не вважає фантазією.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, Україна йде в НАТО, членство в Альянсі дозволить забезпечити безпеку в регіоні.

"Так, це правда, у нас потужна армія в 200 тисяч (людей - ред.), ми оновлюємо техніку. Але цього мало. Єдиний шанс, я про це говорю і Сполученим Штатам і країнам ЄС, якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. А членство в НАТО - це дуже важливий сигнал Російській Федерації і це найважливіша підтримка", - сказав Зеленський.

Президент додав, що не вважає фантазією перспективи членства України в НАТО.

"Війна між Україною і Росією - це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були. Країни жили пліч-о-пліч, поважали один одного. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть. Українці не хочуть спілкуватися з росіянами. Тому якщо хтось говорить, що НАТО - це фантастика, ну що ж, подивимося", - додав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що під час візиту в Лондон Зеленський заявив про необхідність надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

До цього Зеленський анонсував реформи для отримання ПДЧ НАТО.