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Членство в ЕС и ПВО: Шмыгаль раскрыл детали встречи с премьером Испании

Понедельник 30 июня 2025 01:01
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Членство в ЕС и ПВО: Шмыгаль раскрыл детали встречи с премьером Испании Фото: встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Педро Санчесом (t.me/Denys_Smyhal/10649)
Автор: Мария Рагуткина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с испанским коллегой Педро Санчесом, с которым обсудил усиление оборонного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление Telegram.

"Обсудили дальнейшее усиление оборонного сотрудничества. Озвучил наши главные потребности, в частности системы ПВО. Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру", - рассказал Шмыгаль.

По словам украинского премьера, он выразил Испании благодарность за всестороннюю поддержку страны на фоне российской агрессии. Шмыгаль отметил, что общий объем испанской помощи превышает 2 млрд евро.

"Особенно важно - военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов", - добавил премьер.

Также Шмыгаль и Санчес обсудили восстановление Украины за счет конфискации замороженных российских активов. Помимо прочего, они говорили о евроинтеграции Украины.

"Ожидаем политическое решение о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году", - добавил Шмыгаль.

Помощь Испании Украины

Напомним, Испания активно помогает Украине с момента начала полномасштабной войны, которую развязала Россия.

В марте 2022 года премьер-министр Санчес объявил, что его страна готова предоставить Украине наступательное вооружение для борьбы с российской агрессией.

Также страна передавала ПВО, бронеавтомобили и дополнительную амуницию.

Недавно Испания поддержала создание специального трибунала для России. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что такие меры направлены на борьбу с безнаказанностью.

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