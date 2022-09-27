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Членов НАТО призвали пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", - сказал он.

Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.

Ранее Столтенберг предупредил Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.

Он также отметил, что Россия может использовать псевдореферендумы, чтобы заявить о нападении на "ее территорию" с оружием НАТО.

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НАТОЙенс Столтенберг