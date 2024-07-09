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Члены НАТО на саммите подпишут новое обязательство по оборонной индустрии, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Страны-члены НАТО на саммите в Вашингтоне подпишут новое обязательство по оборонной индустрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во время открытия Форума оборонных индустрий, который проходит на полях саммита НАТО.

"Все страны-члены НАТО подпишут новое оборонно-промышленное обязательство. И это будет залогом, который поможет сделать нашу отрасль в Европе и Северной Америке более сильной, инновационной и способной к масштабному производству", - сказал Столтенберг.

По его словам, первым основным элементом этого обещания является увеличение расходов на оборону. Второй составляющей будет то, что страны НАТО "должны тратить лучше, тратя больше вместе".

"Это отчасти для того, чтобы мы могли фактически подписать большие долгосрочные контракты, а также могли использовать эффект масштабирования, работая вместе с оборонной промышленностью", - отметил генсек НАТО.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, сегодня в Вашингтоне стартовал юбилейный саммит НАТО. Он продлится с 9 по 11 июля.

Как ранее сообщалось, вопрос о членстве Украины в Альянсе станет одним из центральных на саммите.

Также одним из главных пунктов повестки дня станет подписание нового соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Как ранее сообщал президент Владимир Зеленский, этот документ станет еще одним шагом на пути укрепления безопасности Украины.

В Вашингтоне также анонсировались новые важные заявления об увеличении военной, политической и финансовой поддержки Украины со стороны НАТО.

Так, Украину на саммите НАТО ждут хорошие новости по поставкам систем противовоздушной обороны, в частности, ЗРК Patriot.

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НАТОЙенс Столтенберг