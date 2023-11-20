Члены НАТО готовят спецоперацию по очистке Черного моря от мин, - Bloomberg

Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре 22 ноября, чтобы попытаться окончательно согласовать детали подразделения по разминированию, сообщили три анонимных источника. Неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи, сказал один из источников.

Встреча состоялась всего через несколько дней после того, как главнокомандующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлиоглу выразил несогласие с присутствием военно-морских сил в Черном море со стороны других союзников по НАТО, включая США, заявив, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе.

В случае согласия минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент Владимир Путин приказал начать войну против Украины в феврале 2022 года.

Мины в Черном море

Напомним, из-за действий российских оккупантов гражданские суда, которые экспортируют различные товары из Украины, уже неоднократно получали повреждения.

В частности, 17 ноября Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта. Оно получило незначительные повреждения.

В прошлом месяце стало известно, что возле турецкого судна в Черном море прогремел взрыв.