Морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта, - Reuters

Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта. Оно получило незначительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Неназванный источник в украинском правительстве рассказал изданию, что балкер под флагом Либерии наткнулся на мину после того, как вышло из украинского порта "Южный".

При этом, по информации MarineTraffic, в пятницу судно в последний раз направлялось в румынский порт Констанца.

Греческая компания Seagate Navigation, которая является владельцем судна, не сразу ответила на просьбу журналистов о комментарии.

Атаки россиян на суда

Напомним, из-за действий российских оккупантов гражданские суда, которые экспортируют различные товары из Украины, уже неоднократно получали повреждения.

В частности, еще в прошлом месяце стало известно, что возле турецкого судна в Черном море прогремел взрыв.

Также недавно оккупанты ударили ракетой по судну в Одесской области. Один человек погиб, еще четверо - получили ранения.