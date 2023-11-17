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Морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта, - Reuters

Пятница 17 ноября 2023 22:23
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Морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта, - Reuters Иллюстративное фото: морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Судно Georgia S с пшеницей на борту наткнулось на морскую мину вблизи украинского морского порта. Оно получило незначительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный источник в украинском правительстве рассказал изданию, что балкер под флагом Либерии наткнулся на мину после того, как вышло из украинского порта "Южный".

При этом, по информации MarineTraffic, в пятницу судно в последний раз направлялось в румынский порт Констанца.

Греческая компания Seagate Navigation, которая является владельцем судна, не сразу ответила на просьбу журналистов о комментарии.

Атаки россиян на суда

Напомним, из-за действий российских оккупантов гражданские суда, которые экспортируют различные товары из Украины, уже неоднократно получали повреждения.

В частности, еще в прошлом месяце стало известно, что возле турецкого судна в Черном море прогремел взрыв.

Также недавно оккупанты ударили ракетой по судну в Одесской области. Один человек погиб, еще четверо - получили ранения.

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