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Члены кремлевского движения "Ночные волки" нарушили запрет на ношение флагов РФ в Берлине

Фото: Иллюстративное фото (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Поклонники клуба "Ночные волки", имеющего тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, приехали в столицу Германии из Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Германии, о котором пишет České noviny.

Сотрудники русского посольства посетили памятные места в районе монументов русских воинов в Берлине.

Члены делегации были освобождены от запрета на ношение флагов и другой символики в местах проведения торжественных действий, изданной властями Германии из-за опасений возможных столкновений.

В полиции заявили, что последователи кремлевского клуба "Ночные волки" приехали в Берлин из Чехии. Они пришли на демонстрации с флагами, чем нарушили действующий запрет.

Полиция вынудила их сдать флаги. Другие члены "Ночных волков" прибыли в Берлин из других частей Германии.

"Ночные волки"

Существовавший с 1989 года первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 году общественная некоммерческая организация "Русские мотоциклисты".

Из-за поддержки оккупации Крыма и вторжения России в Украину, мотоклуб находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Украины и Швейцарии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая.

Позже административный суд Берлина упразднил запрет на демонстрацию украинских флагов.

Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 8 и 9 мая русских флагов и символики.

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Российская ФедерацияЧехия9 Мая