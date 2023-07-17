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Члены Индо-Тихоокеанского блока собирают данные о Китае: названа причина

Фото: Индо-Тихоокеанский блок собирают данные о Китае (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Члены Индо-Тихоокеанского блока собирают информацию о Китае, Тайване и других странах, заинтересованных в присоединении к соглашению, чтобы выяснить, смогут ли они соответствовать стандартам организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Тoday.

Наряду с Китаем и Тайванем заявки на присоединение к пакту также подали Украина, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. Решение о том, кто и когда присоединится, будет приниматься коллективно.

"Члены в настоящее время проводят процесс сбора информации о том, могут ли страны-претенденты соответствовать высоким стандартам, принимая во внимание их опыт выполнения своих торговых обязательств", - говорится в совместном заявлении членов.

Индо-Тихоокеанский блок является крупным торговым объединением, заключенным 11 странами в 2018 году.

Правила организации требуют, чтобы страны-участники отменили, или значительно снизили тарифы, взяли на себя твердые обязательства по открытию рынков услуг и инвестиций и установили правила в отношении конкуренции, прав интеллектуальной собственности и защиты иностранных компаний.

Расширение Индо-Тихоокеанского блока

Правительство Британии вчера, 16 июля, подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку —соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Соглашение принесет Британии миллиарды фунтов стерлингов дополнительной прибыли от торговли, а также откроет доступ к рынку с населением более 500 млн человек. Переговоры о вступлении Лондона длились два года. Договор окончательно вступит в силу во второй половине 2024 года — после этого Британия станет членом с правом голоса.

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