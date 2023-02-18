Члены Европарламента отменили встречу в Италии из-за заявлений Берлускони по Украине

Европейская народная партия (ЕНП) заявила в пятницу, что отменяет запланированное мероприятие в Неаполе из-за критики Украины со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, чья партия Forza Italia является членом ЕНП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейские парламентарии от ЕНП должны были собраться в Неаполе в июне, чтобы обсудить стратегию партии.

"После высказываний Сильвио Берлускони об Украине мы решили отменить наши учебные дни в Неаполе. Поддержка Украины не является факультативной", - заявил президент ЕНП Манфред Вебер.

86-летний бывший премьер-министр Италии с тревогой отреагировал на решение ЕНП.

" В условиях, когда мир находится на грани ядерной войны между Россией и странами НАТО, меня критикуют за то, что я прошу вместе с поддержкой Украины немедленно начать переговоры для достижения мира", - заявил он.

Он добавил, что это должно быть "немедленно включено в повестку дня следующих встреч ЕНП".

Что произошло

Напомним, перед этим бывший премьер Италии Сильвио Берлускони раскритиковал действующую премьер-министр страны Джорджию Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Как заявил Берлускони, если бы он оставался премьером, он не встретился с украинским лидером. Кроме того, он добавил, что если бы Зеленский прекратил якобы "атаковать" Донбасс, то российского вторжения не было бы.

На его заявление отреагировали в Украине. В МИД отметили, что такие заявления Берлускони свидетельствуют о том, что он пытается целовать кровавые руки главы Кремля Владимира Путина, так же как это делал с Каддафи.

После критики Берлускони заговорил о "поддержке украинского народа".

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