Члена ОВК №50 засудили за використання чужого бюлетня

У Донецькій області до 5 років ув'язнення засудили члена виборчої комісії, яка незаконно використала чужий виборчий бюлетень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Рішення виніс Красноармійський міськрайонний суд. Зазначається, що член виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 50 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) КК України.

Суд встановив, що 21 липня 2019 року, у ході проведення позачергових виборів народних депутатів України, 46-річна жінка, будучи членом виборчої комісії, але не виборцем зазначеної виборчої дільниці, проголосувала від імені іншого громадянина, про що зробила відповідні записи в контрольних талонах.

Враховуючи, що обвинувачена повністю розкаялась у скоєному злочині, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією проведення виборів до органів державної влади, строком на 2 роки з іспитовим строком на 3 роки.

Раніше повідомлялося, що двом членам окружної виборчої комісії №59, які під час президентських виборів 21 квітня 2019 року підробили 57 підписів виборців, винесли обвинувальні вироки.

РБК-Україна писало, що ЦВК звернулася в поліцію через те, що окружна виборча комісія (ОВК) №210 не здійснила оплату праці членам комісії.