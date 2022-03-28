Член української переговорної групи Умєров назвав фейком своє отруєння

В Росії поширюють повідомлення про отруєння нардепа та члена української переговорної групи Рустема Умєрова. Перемовник назвав цю інформацію фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова в Facebook .

Повідомлення про нібито отруєння політика почали з'являтися у мережі у березні. Російські журналісти заявляли, що нардепа отруїли в Києві.

Проте перемовник заперечив цю інформацію і зазначив, що відчуває себе задовільно.

"Коментуючи наперед посилання сумнівних "змі": Зі мною все гаразд. "Не читайте до обеда советских газет". Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас так само активно продовжується", - написа Умєров.