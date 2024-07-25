Чей Тайвань? В чем суть претензий Китая к острову и какова позиция Украины и мира

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Откуда взялись "два Китая"

В течение первой половины XX века на территории современной КНР существовало другое государственное образование – Китайская республика. Она была создана после Синьхайской революции в 1911-1912 годах, свергшей власть империи Цин.

Во главе с партией Гоминьдан Китайская республика контролировала большинство территории материкового Китая и сражалась против Японии во Второй мировой войне. Однако в ходе войны возросла мощь Коммунистической партии Китая.

В результате в стране произошла гражданская война. В 1949 году коммунисты захватили весь материковый Китай и провозгласили Китайскую народную республику (КНР). Гоминьдан сохранил власть только на острове Тайвань. При этом обе стороны сохранили амбиции до конца объединить под своей властью всю территорию страны. Именно тогда появившийся "принцип единого Китая" состоит в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотъемлемыми частями "единого Китая".

Тем не менее, международно признанным было только правительство Гоминьдана, поэтому именно оно оставалось представлено в ключевых международных организациях. В частности, Тайвань был постоянным членом Совбеза ООН.

Ситуация изменилась в 1971 году, когда экономическое и военное превосходство Коммунистического Китая по сравнению с Тайванем стало невозможно игнорировать. Резолюцией Генассамблеи ООН Китайская народная республика заменила Китайскую республику (Тайвань) в Совбезе ООН.

Как КНР и Тайвань соревнуются за признание

Параллельно происходило признание иностранными государствами КНР и формальное расторжение дипломатических отношений с Тайванем. С этим процессом связано понятие "политика одного Китая". Она заключается в официальном признании только одного китайского государства: КНР или Тайваня.

По состоянию на январь 2024 года государственный суверенитет Тайваня признает всего 12 стран.

Причины признания/непризнания в каждом случае свои. К примеру, США установили дипломатические отношения с коммунистическим Китаем в 1979 году, ища противовес СССР. Часть стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке признали КНР из-за экономических интересов.

Признание небольших государств Океании и Африки Китай откровенно покупает, предлагая кредиты и инвестиции в обмен на отказ от признания Тайваня и установления дипломатических отношений с КНР.

Украина установила дипломатические отношения с КНР в 1991 году и не признает Тайвань независимой страной. Киев также считает этот остров неотъемлемой частью Китая.

Остаётся ли Тайвань в международной изоляции?

Все это не значит, что Тайвань находится в международной изоляции. Власти острова не провозглашали свою независимость и до сих пор номинально претендуют на возвращение своего правительства в Пекин. Также КНР имеет амбиции установить свою власть над Тайванем. Что периодически приводит к напряженности в регионе, особенно из-за позиции США.

Прекратив признание Тайваня, Соединенные Штаты не ушли с острова. США официально не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но контакты поддерживают через "Американский институт на Тайване" – неправительственную организацию, де-факто выполняющую функции американского посольства. Конгресс США в 1979 году принял Акт "Об отношениях с Тайванем", который требует, чтобы США поставляли военную технику и материалы, "необходимые Тайваню для поддержания достаточного потенциала самообороны".

В целом, доктрина Вашингтона относительно Тайваня называется "стратегическая двусмысленность". Она заключается в негласном понимании или ожидании, что если КНР примет силу против Тайваня, то США, возможно, используют свой военный потенциал для защиты острова. Однако на практике такая формула оставляет много пространства для маневра.

Большинство других государств мира признают правительство КНР как единое законное китайское правительство и сотрудничает с Тайванем без его дипломатического признания, а также выступает против каких-либо попыток силой навязать объединение Тайваня с КНР.

Как ни странно, контакты между двумя китайскими территориями также существуют. С начала 1990-х они поддерживаются через неправительственные организации: "Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (в Пекине)" и "Фонд обменов через Тайваньский пролив (в Тайбэе)".

В настоящее время отношения между двумя Китаями развиваются на основе договоренности, известной как "Консенсус 1992 года". Согласно ей, материковый Китай и Тайвань принадлежат к одному Китаю, поэтому отношения между ними – не межгосударственные. В то же время, это позволяет обеим сторонам поддерживать регулярное морское и воздушное сообщение, почтовые и денежные переводы.