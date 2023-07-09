Свитолина победой над белоруской из топ-20 оформила выход в четвертьфинал Уимблдона

Уимблдон-2023, женщины, 1/8 финала

Азаренко – Свитолина – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

В стартовом сете нейтральная белоруска долго не запрягала. Обменявшись набранными на своих подачах пунктами, она быстро захватила инициативу. Азаренко сумела выиграть четыре гейма подряд и только тогда немного расслабилась. Но на первой же "своей" подаче закрыла партию.

На кураже белорусская теннисистка неплохо стартовала и во втором сете. С брейком она создала гандикап (2:0), но быстро растеряла его. Свитолина прибавила в активности и не только выровняла положение, но и заиграла первым номером. В десятом гейме украинка со второй попытки реализовала сет-пойнт и перевела матч в третью партию.

Там Свитолина мощно начала, поведя с брейком 3:0. Впрочем, радоваться было рано. Азаренко ответила своим тройным ударом, так что украинке пришлось начать заново. Борьба была столь ожесточенной, что пришлось играть тай-брейк. Игра пошла в русле "ошибка на ошибку", но крепче нервы оказались у украинки. Она роскошным эйсом завершила матч и впервые в карьере победила белоруску.

В следующем круге соперницей Свитолиной станет Свентек. Первая ракетка мира в напряженном поединке одолела швейцарку Бенчич в трех сетах. Два первых завершились тай-брейками (6:7, 7:6), а в третьем полячка комфортно победила. Матч состоится 11 июля.