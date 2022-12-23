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О четких графиках говорить рано. Кличко оценил ситуацию со светом в Киеве

Фото: О четких графиках говорить рано. Кличко оценил ситуацию со светом в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

К сожалению, в Киеве пока невозможно говорить о возвращении к четким графикам отключения света. Ситуация с энергоснабжением в столице очень сложная.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

Как пояснил Кличко, Киев возвращался к четким графикам, однако дополнительные разрушения со стороны россиян испортили все планы, в результате чего некоторые районы столицы вообще остались без света.

"Делаем все, чтобы устранить повреждения, быстро это не делается. Нужно восстановить трансформаторы, везем оборудование с запада, чтобы восстановить электроснабжение. Очень сложная ситуация, но мы решаем этот вопрос и с каждым днем улучшается электроснабжение", - добавил мэр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, Левый берег Киева уже близок к графикам , но на правом берегу ситуация немного хуже.

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