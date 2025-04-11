Чистки во власти? Киев массово меняет глав райадминистраций: кто новые лица

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram .

Кто будет назначен

Сегодня на заседании Кабмин согласовал назначение новых глав в восьми районах. Всего в Киеве 10 районов.

Кто займет должности:

Дунаевской Софии Анатольевны председателем Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;

Лазарева Сергея Владимировича председателем Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

Бахматова Максима Исановича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;

Паладия Андрея Николаевича председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;

Наконечного Владимира Михайловича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации;

Зантараи Георгия Малхазовича председателем Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации;

Кравченко Игоря Владимировича председателем Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации;

Сазановича Александра Романовича председателем Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

Кто уволен:

Садового Сергея Николаевича с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;

Чечетку Ирину Романовну с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.

Скандал между ветвями власти Киева

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал указы об увольнении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Следующим указом президент назначил на эту должность Тимура Ткаченко. После назначения Ткаченко начал масштабные реформы в столице. В частности, с 21 марта в Киеве как коммунальный, так и частный, начал работать по новым правилам.

В то же время Ткаченко заявлял, что в Киеве будут назначены новые руководители районных администраций.

А недавно Ткаченко обвинил власти Киева в саботаже обустройства наземного пешеходного перехода на Крещатике. Он заявил, что работы блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако, выполняя прямое указание мэра Киева Виталия Кличко.

А вот в мэрии Киева заявили, что начальник КГГА Ткаченко блокирует подписание 150 распоряжений по критически важным предприятиям. В конце января мэр Киева Кличко заявил о попытке узурпировать власть в столице и уничтожить самоуправление.

На ссоры между Ткаченко и Кличко уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил, что не имеет полномочий управлять столицей. Подробнее с его заявлением можно ознакомиться в материале РБК-Украина.