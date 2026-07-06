Китай продолжает открещиваться от подготовки солдат РФ

6 июля 2026 года Мао Нин провела очередную пресс-конференцию.

Корреспондент Deutsche Presse-Agentur попросил у нее комментарий об обучении Китаем российских оккупантов.

"В прошлый четверг посла Китая в Германии вызвали в МИД Германии на экстренное совещание. Там заявили, что темой стали сообщения о подготовке российских солдат в Китае. Какой комментарий Министерства иностранных дел по этому поводу? Какое влияние это совещание окажет на китайско-немецкие отношения?", - спросил журналист.

Мао Нин ответила, что это был обмен мнениями по китайско-германским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Что касается упомянутых вами сообщений, вызывающих обеспокоенность Германии, мы уже четко заявили, что эти сообщения являются безосновательными и чистыми клеветами" , - цинично заявила китайская дипломатка.

В Пекине выступают за мирные переговоры между РФ и Украиной

Также она добавила, что в отношении "украинского кризиса" Китай якобы всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции.

"Китай выступает за политическое урегулирование кризиса и настаивает на продвижении мирных переговоров своим путем. Германии следует объективно и рационально оценивать позицию и роль Китая", - отметила Мао Нин.