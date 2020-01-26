Число жертв землетрусу в Туреччині перевищило 30

Число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині зросла до 31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Також за останніми даними турецької влади, 1 234 осіб отримали поранення в результаті землетрусу.

Раніше повідомлялося, що число загиблих зросло до 29 осіб, а кількість постраждалих перевищила 1,1 тис. чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адіямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих. В управлінні також повідомили, що рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб. Декого вдалося врятувати живими.

Рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжилися вдень 25 січня.