ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Число жертв вибуху у Мексиці перевищило 100 осіб

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 12:05
Число жертв вибуху у Мексиці перевищило 100 осіб
Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

Раніше повідомлялося про 96 загиблих

Кількість загиблих у результаті вибуху бензопроводу в мексиканському місті Тлауелільпан зросла до 107 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання NDTV.

При цьому раніше повідомлялося про 96 загиблих.

"Кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики сягнула 107 осіб у четвер", - сказано у повідомленні.

Вказано також, що мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 23 січня кількість жертв вибуху на трубопроводі в Мексиці становила 96 осіб. Як повідомляється, ще 48 осіб залишаються у лікарнях, двоє з них - у США.

Так, потужний вибух і пожежа сталися 18 січня на великому трубопроводі Тула-Тукспан в момент, коли сотні людей збирали бензин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці, за останніми даними, загинули 85 осіб.

Додамо також, влада Куби направила співчуття народу Мексики і родичам загиблих в зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.

Число жертв вибуху в Мексиці зросло до 96 осіб У Мексиці кількість жертв вибуху на трубопроводі сягнула 85
Новини України загибліМексикаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся