Число жертв вибуху у Мексиці перевищило 100 осіб

Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

Раніше повідомлялося про 96 загиблих

Кількість загиблих у результаті вибуху бензопроводу в мексиканському місті Тлауелільпан зросла до 107 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання NDTV.

При цьому раніше повідомлялося про 96 загиблих.

"Кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики сягнула 107 осіб у четвер", - сказано у повідомленні.

Вказано також, що мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 23 січня кількість жертв вибуху на трубопроводі в Мексиці становила 96 осіб. Як повідомляється, ще 48 осіб залишаються у лікарнях, двоє з них - у США.

Так, потужний вибух і пожежа сталися 18 січня на великому трубопроводі Тула-Тукспан в момент, коли сотні людей збирали бензин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці, за останніми даними, загинули 85 осіб.

Додамо також, влада Куби направила співчуття народу Мексики і родичам загиблих в зв'язку з інцидентом. Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен заявила про готовність своєї країни надати всю необхідну підтримку мексиканському уряду з подолання наслідків трагедії.