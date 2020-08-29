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Кількість жертв урагану "Лаура" в США зросла до 14 осіб

Автор: Артур Родивилов

Жертвами урагану "Лаура" в американських штатах Луїзіана та Техас стали 14 осіб. Раніше повідомлялося про шість загиблих.

Про це повідомляє телеканал CBS.

Потужний атмосферний вихор досяг узбережжя США в середу ввечері. через вітер, пориви якого досягали 240 кілометрів на годину, без світла залишилися близько мільйона людей.

Відновити енергопостачання в трьох штатах поки не вдалося. Також відзначалися перебої з водопостачанням.

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Вже над штатом Луїзіана ураган "Лаура" ослаб до тропічного шторму, потім і зовсім перетворившись в тропічну депресію. Але, незважаючи на це, п'ятеро людей загинули при падінні дерев, один потонув, ще вісім отруїлися чадним газом через неправильне використання генераторів.

Нагадаємо, у середу ввечері циклон "Лаура", що вважався в той час ураганом четвертої категорії з п'яти можливих, наблизився до узбережжя Луїзіани і Техасу.

На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять осіб.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

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