Число жертв тропічного циклону в Африці перевищило 160

Безвісти зникли сотні осіб

Через тропічний циклон в Африці, який обрушився на декілька країн, в цілому загинули більше 160 осіб. Про це повідомляє AFP.

Крім того, ще сотні осіб зникли безвісти.

"Циклон, що вирував у Мозамбіку та Зімбабве, убив щонайменше 162 особи", - зазначається у повідомленні.

У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) вказано, що масштаби збитків, завданих циклоном Ідай, який налетів на мозамбікське місто Бейра, колосальні та жахливі. У документі зазначається, що 90% міста з населенням більше 500 тисяч осіб та його околиць були "пошкоджені або зруйновані".

Нагадаємо, в Африці, через тропічний циклон, який обрушився на декілька країн, в цілому загинули більше 140 осіб. Зазначалося, що в результаті сильних дощів, які викликали повені і руйнування у східних частинах Зімбабве, пропали безвісти щонайменше 100 осіб.

Так, в Мозамбіку жертвами тропічного циклону, який триває там з початку минулого тижня, стали щонайменше 66 жителів, крім того майже 17 тисяч людей постраждали або були евакуйовані. Так, у п'ятницю, 15 березня, у Бейрі загинули мінімум 19 осіб.

Крім того, за даними уряду Малаві, в результаті сильних дощів у країні загинули щонайменше 56 осіб.

РБК-Україна також писало, що, за даними Міністерства інформації Зімбабве, в південно-східній частині країни через бурхливий тропічний шторм Ідай загинули щонайменше 24 людини, а також 40 числяться зниклими безвісти.