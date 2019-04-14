Кількість жертв торнадо в США зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал ABC.

Повідомляється, що в результаті декількох торнадо, які обрушилися на Техас і Міссісіпі, загинули не менше чотирьох осіб. Загибель двох з них підтверджена в окрузі Монро (штат Міссісіпі), де смерчі завдали серйозної шкоди населеному пункту Хемілтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Франклін у Техасі через торнадо загинули дві дитини, ще близько десяти осіб отримали травми. Крім того, 25 осіб госпіталізовано з травмами різної тяжкості в місті Альто. Торнадо призвели до порушення електропостачання. Більш 150 тисяч будинків і підприємств знеструмлені в штатах Техас, Міссісіпі, Міссурі, Алабама і Луїзіана.

На початку березня в результаті двох торнадо в Алабамі (США) загинули не менше 23 осіб. Стихійне лихо серйозно вдарило по великому місті Оберн. Також повідомлялося про руйнування в населеному пункті Борегар, де були пошкоджені сотні будинків. Через торнадо були знеструмлені десятки тисяч споживачів.