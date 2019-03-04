Кількість жертв торнадо в Алабамі суттєво зросла

На даний момент відомо про не менш 23 загиблих

В результате двух торнадо в Алабаме (США) погибли не менее 23 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Джей Джонс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в результате торнадо в округе Ли погибли не менее 23 человек, в том числе дети. Стихийное бедствие серьезно ударило по крупному городу Оберн. Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку спасатели начали разбирать обломки разрушенных домов. Также сообщается, что из-за торнадо обесточены десятки тысяч потребителей.

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал жителей Алабамы и других пострадавших от ураганов быть осторожными.

Напомним, ранее сообщалось о 14 жертвах в результате торнадо в Алабаме. Больше пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или повреждены сотни домов.

По данным исследования компании Munich Re, в 2018 году стихийные бедствия нанесли ущерб на 160 млрд долларов. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Общее количество погибших в стихийных бедствиях достигло 10 400 человек.