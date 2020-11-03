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Число жертв теракту у Відні збільшилася

Відень, Вівторок 03 листопада 2020 08:59
Число жертв теракту у Відні збільшилася
Фото: поліція у Відні (twitter.com/InfosFrancaises)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило загибель чотирьох людей в результаті теракту в Відні. Ще 17 людей постраждали.

Про це повідомляє Kurier.

Четвертою жертвою теракту стала жінка, яка працював офіціантом в одному з закладів Вени. Їй було від 40 до 50 років. Вона загинула в клініці Оттакринг. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, серед яких один терорист.

Всього в лікарнях Вени знаходяться 17 осіб. З них шестеро мають серйозні травми.

За інформацією МВС Австрії, влади припускають, що нападників було не більше чотирьох осіб.

Нагадаємо, стрілянина в центрі Відня почалася близько 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом). Вона велася в шести різних локаціях, в тому числі біля синагоги на площі Шведенплатц.

Правоохоронці повідомили, що кілька злочинців, вони озброєні автоматами. Известно, що загинув поліцейський.

Раніше австрійські журналісти повідомляли, що загинули сім осіб. Як мінімум четверо підозрюваних були затримані.

Також РБК-Україна писало, що джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

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