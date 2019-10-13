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Число жертв тайфуну в Японії збільшилось

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 19:27
Число жертв тайфуну в Японії збільшилось
Фото: наслідки тайфуну в Японії twitter.com /JapanToday)

Число жертв руйнівного тайфуну зросло до 33

В результаті руйнівного тайфуну "Хагибис", що обрушився на Японію, загинули 33 чоловік. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Зниклими безвісти числяться як мінімум 19 чоловік. Загальне число людей, що отримали травми, зросло до 180 осіб.

В даний час в країні тривають пошуково-рятувальні операції. У них задіяні близько 27 тис. військових. Тайфун спровокував розлив 21 річки на острові Хонсю. Найбільше в результаті повеней постраждали префектури Нагано, Сайтама і Міягі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що японська влада оголосила про проведення рятувальної операції, участь в якій беруть 27 тис. військових і співробітників екстрених служб. Рятувальники евакуюють мешканців підтоплених будинків.

Наголошується, що через тайфун "Хагибис" в Японії десятки тисяч будинків залишилися без електропостачання. У країні скасовано понад 800 авіарейсів і призупинити залізничне рух. Тайфун був визнаний найсильнішим з 1958 року.

Кількість жертв тайфуну в Японії збільшилася вдвічі В результаті тайфуну в Японії вже загинули 7 осіб
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