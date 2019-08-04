Кількість жертв стрілянини в торговому центрі в Техасі зросла до 20

В результаті стрілянини у Техасі торговому центрі в місті Ель-Пасо загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення. Про це повідомив губернатор штату Грег Еббот, пише CNN.



Відзначається, що троє загиблих виявилися мексиканцями, ще шість громадян Мексики постраждали в результаті стрілянини.

Раніше повідомлялося, що В результаті стрілянини В Техасі в торговому центрі в Ель-Пасо загинули як мінімум 10 осіб і ще 30 отримали поранення. За словами мера міста Дональда Марго, троє підозрюваних затримані, на місці працюють співробітники поліції і ФБР.

Нагадаємо, у місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти.

РБК-Україна писало, що Сполучених Штатах Америки в штаті Міссісіпі в місті Саутхевен чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart