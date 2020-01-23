Кількість жертв шторму в Іспанії знову зросла, уряд скликає екстрену нараду

Фото: наслідки шторму "Глорія" (twitter.com/Dave_J_Bryant)

Нарада запланована на п'ятницю 24 січня

У п'ятницю уряд Іспанії проведе екстрену нараду через шторм "Глорія", в результаті якого загинуло вже 13 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що каталонська влада підтвердила ще дві смерті у четвер ввечері. Під час рибної ловлі у прибережному містечку Аметлья-де-Мар чоловіка викинуло в море, а ще один був знайдений мертвим у своїй машині в Кабасе, де сталася повінь. Чотири людини як і раніше пропали без вісті.

"Я думаю, що зараз важливо те, що ми всі об'єднані, що ми працюємо пліч-о-пліч і співпрацюємо", - заявив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Метеорологи стверджують, що шторм почав відступати, але більше 100 доріг залишаються закритими, а десятки тисяч учнів не ходять в школу.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере.

МЗС України рекомендує відстежувати повідомлення компетентних органів Іспанії про можливі перекриттях автомобільних доріг, дотримуватися рекомендації місцевих органів контролю дорожнього руху, а також завчасно перевіряти можливі зміни в розкладі руху повітряного, наземного та водного транспорту.