Число жертв в результаті землетрусу в Албанії збільшилася

Кількість жертв в результаті землетрусу в Албанії зросла до 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Як повідомляється, рятувальники продовжують пошук серед уламків вижили і тіл загиблих.

За різними даними пропали безвісти від десяти до 25 осіб. 45 осіб вдалося врятувати з-під уламків. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.

Раніше повідомлялося про 25 загиблих в результаті землетрусу. Також повідомлялося, що в країні стався ще один землетрус магнітудою 5 балів.

Крім того, п

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.