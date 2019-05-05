Кількість жертв ракетних ударів по Сектору Газа зросла вдвічі

В результаті авіаударів Ізраїлю по території Сектора Газа починаючи з суботи загинуло щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Палестинський відомство повідомило, що в результаті ракетного обстрілу з боку Ізраїлю жертвами стали 20 людей, ще 110 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Секторі Газа убитий один з командирів ХАМАС. Ракетний обстріл вбив командира Хамеда Ахмеда Абед Худри, який був відповідальним за переведення коштів збройним групам в секторі Газа з Ірану.

Нагадаємо, що палестинські терористи погрожують зірвати Євробачення в Тель-Авіві. У секторі Газа терористична організація "Ісламський джихад Палестини" заявила, що вони мають намір зірвати конкурс Євробачення 2019, який повинен проходити в Тель-Авів заявивши, що Ізраїль не здатний послабити обмеження на територію Гази в обмін на спокій напередодні заходу.

Зазначимо, що Нетаньяху віддав наказ не припиняти удари по сектору Газа. Нетаньяху віддав наказ не припиняти масовані атаки сектору Газа і наказав Армії оборони Ізраїлю посилити війська силами бронетехніки, артилерії і піхоти