Кількість жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 165

Зниклими без вісті значаться 160 осіб

В Бразилии число погибших при прорыве дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс увеличилось до 165 человек. Об этом сообщила гражданская оборона штата, передает РБК-Украина со ссылкой на портал UOL.

На данный момент установлены личности 156 жертв обрушения дамбы.

По последним данным, пропавшими без вести числятся 160 человек.

25 января 2019 года обрушилась сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности дамба компании Vale в бразильском муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи.

После инцидента задержали пять человек. Среди них два инженера, которые работали на подрядчика Vale, а также три работника самого предприятия. Их подозревают в мошенничестве - в частности, с выдачей бумаг, подтверждающих безопасность разрушенной плотины.

Компания Vale заявила, что выделит 100 тысяч долларов семьям погибших.

Напомним, 8 февраля возле Рио-де-Жанейро (Бразилия) в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали.