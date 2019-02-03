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Число жертв прориву дамби в Бразилії перевищила 120 чоловік

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 03:33
Число жертв прориву дамби в Бразилії перевищила 120 чоловік
Фото: пошукова операція в Бразилії (dpa-international)

Ще 226 осіб вважаються зниклими безвісти

В Бразилії число людей, загиблих в результаті прориву дамби резервуара з відходами на залізнорудній шахті, зросла до 121. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

За даними рятувальників, ще 226 осіб пропали без вісті. В цілому 12 млн кубометрів мулу з залізнорудною шахти залили площа приблизно 290 га через прорив греблі.

Раніше бразильська компанія Vale, якій належала гребля, заявила, що пожертвує 100 тисяч доларів сім'ям загиблих.

Після інциденту затримали п'ять осіб. Серед них два інженери, які працювали на підрядника компанії Vale, а також три працівники самого підприємства. Їх підозрюють у шахрайстві, зокрема, з видачею паперів, що підтверджують безпеку зруйнованої греблі. Ордери на арешт запросила прокуратура.

Нагадаємо, 25 січня 2019 дамба, яка стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в бразильському муніципалітеті Брумадіньйо. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду.

 

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