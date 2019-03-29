Число жертв пожежі в Бангладеш значно зросло

В результаті пожежі в Дацці (Бангладеш) в офісній будівлі загинули не менше 25 осіб. Про це повідомляє AFP з посиланням на представників місцевої влади.

Повідомляється, що, за даними місцевої влади, кількість жертв пожежі в 19-поверховому офісному будинку в Дацці зросла до 25 осіб. Дев'ятнадцять загиблих виявили в будівлі, ще шестеро померли в лікарнях. Також повідомляється, що постраждали не менше 70 осіб.

Нагадаємо, офісний центр в Дацці загорівся напередодні в 09:00 за київським часом, пожежу локалізували приблизно через чотири години. Причини займання досі з'ясовуються. За словами міністра з ліквідації наслідків стихійних лих Енамура Рахмана, у будівлі відсутня система пожежогасіння. Відомо, що серед загиблих є громадянин Шрі-Ланки.

До гасіння пожежі залучили до двох десятків рятувальних підрозділів, військово-морський флот і Повітряні сили Бангладеш. Зокрема, вертольоти евакуювали людей з даху офісу, а також були задіяні для скидання води на палаючу будівлю.