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Кількість жертв в результаті пожежі в Бангладеш зросла до 19

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 17:27
Кількість жертв в результаті пожежі в Бангладеш зросла до 19
Фото: пожежа в Дацці (скрін відео)

Рятувальна операція триває

Кількість жертв пожежі в офісному будинку в Дацці зросла щонайменше до 19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Star.

Також повідомляється, що 70 осіб отримали травми в результаті пожежі в офісному приміщенні. Вогонь спалахнув на восьмому поверсі будівлі на вулиці Банани-роуд 17 і негайно охопив інші поверхи. Причина пожежі поки не відома.

Число загиблих може зрости, вважають співробітники пожежної служби, які проводили рятувальну операцію. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у столиці Бангладеш горить 19-поверхова офісна будівля, розташоване в престижному торговому районі. Десятки людей опинилися в пастці всередині будівлі. За словами очевидців, вони чули, як люди з вікон просили про допомогу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди вистрибували з палаючої будівлі. Крім того, повідомляється, що шість загиблих були упізнані, одним з них є громадянин Шрі-Ланки.

Рятувальники на місці події спільно з військово-морськими та військово-повітряними силами, кажуть, що вогонь взято під контроль.

Додамо, що вертольоти ВПС знімали людей з даху. Вони також скидають на палаючу будівлю воду.

 

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