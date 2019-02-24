Кількість жертв отруєння алкоголем в Індії зросла до 140

Ще майже 300 людей перебувають в лікарнях

В результате отравления некачественным алкоголем в Индии уже погибли 140 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News18.

Как сообщил глава Министерства охраны здоровья Индии Химанта Бисва Шарма, от отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии умерли 140 человек, еще около 300 человек находятся в больницах. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что сейчас индийские правоохранители арестовали 12 человек, в том числе владельцев незаконного завода по производству спиртных напитков.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв в результате отравления некачественным алкоголем в Индии возросло до 89, еще 150 находились в больницах. Большинство жертв - работники чайных плантаций, среди умерших немало женщин. Расследование показало, что ядовитый напиток содержал метанол, который в большом количестве является смертельно опасным для человека.

Ранее РБК-Украина писало о 39 погибших из-за отравления в Индии. Случаи отравления некачественным алкоголем в Индии не являются редкими. Поскольку многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки, они часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химикаты.

Также напомним, что в испанском городе Валенсия 28 человек отравились после ужина в ресторане, который удостоен звезды Мишлена.