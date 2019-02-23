Кількість загиблих через отруєння в Індії зросло до 89

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Більшість із жертв - працівники чайних плантацій, серед померлих чимало жінок

В Індії після отруєння соморобним алкоголем загинули щонайменше 89 людей, ще 150 досі перебувають у лікарнях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на офіційні особи штату Ассам, де мало місце отруєння.

Повідомляється, що більшість із жертв - працівники чайних плантацій, серед померлих чимало жінок. Розслідування показало, що отруйний напій містив метанол, який у великій кількості є смертельно небезпечним для людини. Понад десять людей, яких підозрюють у причетності до виготовлення та збуту неякісного алкоголю, затримані.

Раніше повідомлялось про 39 загиблих через отруєння в Індії. Випадки отруєння неякісним алкоголем в Індії не є рідкісними. Оскільки багато мешканців не можуть собі дозволити ліцензовані напої, вони часто купують нелегальне спиртне, куди додають хімікати.

Також нагадаємо, що в іспанському місті Валенсія 28 людей отруїлися після вечері в ресторані, який удостоєний зірки Мішлена.