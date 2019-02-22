В Іспанії після вечері в мішленівскому ресторані отруїлися 28 осіб

Фото: RiFF (visitvalencia.com)

В результаті отруєння одна жінка померла

В іспанському місті Валенсія 28 людей отруїлися після вечері в ресторані, який удостоєний зірки Мішлена. В результаті отруєння одна людина померла, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В даний час причина отруєння невідома. Причину отруєнь офіційно буде оголошено після закінчення розслідування. Неофіційно отруєння пов'язують з блюдом з зморшків. Зразки всіх страв зараз вивчає Національний інститут токсикології.

Відзначимо, що зараз ресторан закритий. За словами шеф-кухаря ресторану RiFF Бернда Кнеллера, він співпрацює з владою, щоб встановити причину отруєння.

Нагадаємо, на півночі Індії після отруєння саморобним алкоголем загинули 39 осіб, ще 20 опинилися в лікарні. Саморобний алкоголь містив токсичний метанол.

У Львові у дитсадку №153 отруїлися 10 дітей, один з них був госпіталізований. Раніше в одній із шкіл Вінницької області отруїлися першокласники. Інцидент стався в гімназії гуманітарного, художньо-естетичного профілю Могилів-Подільського, всього отруїлися 12 першокласників.