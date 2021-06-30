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Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 12

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США, Середа 30 червня 2021 05:59
Кількість жертв обвалення будинку в Майамі зросла до 12 Фото: офіційно загиблими числяться 12 осіб (miaminewtimes.com)
Автор: Даша Харченко

Кількість загиблих при обваленні житлового 12-поверхового будинку в Майамі (штат Флорида) зросла до 12 осіб. Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Про це повідомляє ABC News.

Пошуково-рятувальні роботи серед завалів тривають цілодобово. Зниклими безвісти числяться 149 осіб.

"Ніхто не втрачає надії. <...> Ми прагнемо витягнути всіх з цієї купи уламків", - заявив мер Серфсайда Чарльз Беркетт.

Відзначається, що спеціальне обладнання показує наявність під уламками повітряних пустот. У них можуть бути люди, які опинилися в пастці.

Нагадаємо, 12-поверховий житловий будинок обрушився в ніч на 24 червня у передмісті Майамі. Багатоповерхівка була побудована в 1981 році, в ній більше 130 квартир.

Президент США Джо Байден у зв'язку з інцидентом оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.

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