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Число жертв обрушения дома в Майами выросло до 12

Новина українською →
США, Среда 30 июня 2021 05:59
Число жертв обрушения дома в Майами выросло до 12 Фото: официально погибшими числятся 12 человек (miaminewtimes.com)
Автор: Даша Харченко

Число погибших при обрушении жилой 12-этажного дома в Майами (штат Флорида) возросло до 12 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Об этом сообщает ABC News.

Поисково-спасательные работы среди завалов продолжаются круглосуточно. Пропавшими без вести числятся 149 человек.

"Никто не теряет надежды. <...> Мы стремимся вытащить всех из этой груды обломков", - заявил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Отмечается, что специальное оборудование показывает наличие под обломками воздушных пустот. В них могут быть люди, которые оказались в ловушке.

Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом объявил в Флориже режим чрезвычайной ситуации.

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