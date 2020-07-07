Число жертв повені в Японії різко зросла

В Японії збільшилося число загиблих в результаті повені до 50 осіб. Ще більше 10 людей вважаються зниклими.

Про це повідомляє Kyodo.

Як повідомляється, кількість жертв стихії зросла після того, як повінь поширилася з півдня Японії на північну частину острова Кюсю. Таким чином, Агентство по боротьбі з пожежами і стихійними лихами підтвердило загибель 49 осіб у провінції Кумамото і однієї людини в провінції Фукуока.

На цей час пошуково-рятувальна операція триває.

Також відомо, що через негоду понад 6 тисяч домашніх господарств залишаються без електрики в Кумамото, Оіта і Кагосіма. А люди, які живуть в гірських районах, залишилися без телефонного зв'язку та водопостачання.

Зазначимо, Річка Тикуго розлилася у місті Хіта і затопила деякі міста. Повінь також може відбутися в декількох містах уздовж річки через нові дощі, які очікуються на території заходу до північного сходу Японії.

Інструкції про евакуацію через зливи на острові Кюсю вже отримали близько 1,32 мільйона чоловік.

Нагадаємо, на півдні Японії в результаті повені загинули щонайменше 34 людини.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Японії евакуювали понад 200 тисяч чоловік.