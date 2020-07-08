Кількість жертв повені в Японії наближається до 60

В Японії через повені та зсуви, викликаних сильними дощами, загинули 57 людей. Ще 17 осіб вважаються зниклими.

Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, острів Кюсю, який розташований на південному заході Японії, накрили сильні зливи. В результаті чого в префектурі Оіта вийшли з берегів дві річки.

Метеорологи попереджають про повені і зсуви в центральній і західній частинах Японії. Крім того, японське метеорологічне агентство розповсюдило екстрене попередження про сильні дощі в деяких районах префектур Гіфу і Нагано.

Влада планує евакуювати звідти 145,6 тисяч осіб. Ще 131 тисяча людей в префектурах Міягі, Фукусіма, Нагано, Кіото, Осака, Сига отримали рекомендації для евакуації.

На цей час рятувальники продовжують пошуки зниклих людей.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 50 загиблих і 10 зниклих безвісти в результаті повені в Японії.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Японії евакуювали понад 200 тисяч чоловік.