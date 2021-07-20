Повені в Німеччині: кількість жертв зросла до 169 осіб

Під час відвідування постраждалого міста Німеччини Бад-Мюнстерайфель, канцлер Ангела Меркель виступила з захистом системи попередження, яку останнім часом критикують на тлі великої кількості жертв внаслідок повені. Кількість жертв зросла до 169 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local .

"Це була повінь, яка перевершила нашу уяву, коли ви бачите руйнування, які воно викликало", - заявила Меркель.

Варто відзначити, що напередодні катастрофи, багато з місцевих жителів так і не отримали смс-сповіщення через збій у системі мобільної мережі.

Меркель, зі свого боку, додала, що цієї середи в Берліні продемонструють програму допомоги постраждалим регіонам. Втім, відновлення інфраструктури займе набагато довше часу.

"Якщо ви подивитесь, скільки одних тільки мостів тут зруйновано, то це займе більше часу, ніж пара місяців", - додала канцлер.