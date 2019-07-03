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Число жертв повені в Росії досягло 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 15:56
Число жертв повені в Росії досягло 20 осіб
Фото: повінь в РФ (mchs.gov.ru)

Число постраждалих в результаті паводку наблизилося до 2 тис. осіб

Кількість жертв повені в російській Іркутської області зросла до 20 чоловік. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється про виявлення тіл 20 осіб, включаючи дитину. Ще вісьмох, включаючи дитину, шукають.

Кількість постраждалих внаслідок паводку наблизилося до 2 тис. осіб. В обласний центр медицини катастроф звернулися 1962 людини, включаючи 179 дітей. Госпіталізовано 305 осіб, у тому числі 52 дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ 18 людей стали жертвами повеней в Іркутській області. Так, станом на 2 липня в результаті повені в Іркутській області постраждали понад 700 осіб, 155 з них були госпіталізовані. Ще дев'ять осіб, а також одна дитина, числяться зниклими без вісті.

Як відомо, в Іркутській області з 25 червня підтопило 96 населених пунктів з 10 097 житловими будинками, в яких живуть 32,7 тис. осіб, у тому числі майже 8 тис. дітей. Паводок виявився найпотужнішим за всю історію метеоспостережень в Іркутській області, тобто більш ніж за 100 років. Причиною стихійного лиха стали тривалі зливи, що пройшли 24-27 червня у західних районах регіону. Режим надзвичайної ситуації оголошений в області 27 червня і діє до цих пір.

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