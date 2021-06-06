Понад 130 людей загинули під час нападу в Буркіна-Фасо

У провінції Яга на півночі Буркіна-Фасо бойовики напали на село Солхан. Загинули 132 цивільних, у тому числі семеро дітей.

Про це повідомляє Reuters .

Ще близько 40 осіб були поранені. У Буркіна-Фасо оголошено 72-годинну жалобу. Зазначається, що напад став найсерйознішим за останні роки. З січня кількість жертв нападів в регіоні Сахель перевищила 500 осіб.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив атаку. Він закликав міжнародне співтовариство подвоїти зусилля в боротьбі проти екстремізму.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку в Буркіна-Фасо.