Кількість жертв злив і зсувів у Бразилії зросла

Кількість загиблих в результаті проливних дощів і зсувів у місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія) перевищила 100 осіб. Влада поки не може визначити точну кількість зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 105 осіб в результаті обрушилися на Петрополіс злив і зсувів. Мер міста Рубенс Бомтемпо не зміг назвати число зниклих безвісти. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

"Ми ще не знаємо всіх масштабів події", - сказав Бомтемпо.