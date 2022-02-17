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Кількість жертв злив і зсувів у Бразилії зросла

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість загиблих в результаті проливних дощів і зсувів у місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія) перевищила 100 осіб. Влада поки не може визначити точну кількість зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 105 осіб в результаті обрушилися на Петрополіс злив і зсувів. Мер міста Рубенс Бомтемпо не зміг назвати число зниклих безвісти. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

"Ми ще не знаємо всіх масштабів події", - сказав Бомтемпо.

Нагадаємо, 16 лютого на Петрополіс обрушилися проливні дощі, що викликали повені і зсуви в місті. Спочатку повідомлялося про 58 загиблих.

Відзначимо, через добу число загиблих збільшилося майже до 80 осіб, а прокуратура Ріо-де-Жанейро повідомила про 35 зниклих безвісти.

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БразилияРио-де-Жанейро