У Бразилії жертвами зсувів стали понад 50 осіб, кількість зниклих безвісти невідома

Проливні дощі викликали повені і зсуви місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія). В результаті розгулу стихії загинули щонайменше 58 осіб, кількість зниклих безвісти влада поки встановити не може.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Internacionales .

Місто Петрополіс розташоване в гірському районі. Зливи, що обрушилися на Регіон, затопили вулиці і викликали численні зсуви. Під'їзди до населеного пункту заблоковані.

Місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан після того, як повінь і зсуви спустошили великі райони муніципалітету, затопивши міську інфраструктуру і знісши безліч будинків.

UFRJ recebe doações para vítimas das fortes chuvas em Petrópolis. O ponto de coleta será na Prefeitura Universitária. As doações poderão ser feitas até a próxima segunda-feira, 21/2. Saiba como ajudar: https://t.co/BqfmNfceem#ufrj #doações #petrópolis pic.twitter.com/6vvuRqMvl1 — UFRJ (@ufrj) February 16, 2022

Згідно з даними державної цивільної оборони, загинули не менше 58 осіб, у тому числі 8 дітей. Кількість зниклих безвісти поки встановити не вдається. У безпечні місця вдалося перемістити понад 1,5 тисячі сімей.

Deslizamento de terra do morro da oficina, na cidade de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro. Causada pelas fortes chuvas que vem caindo na região.



Mais informações no https://t.co/96FiA20tBi pic.twitter.com/nApu9qyvcf — Jornal Ponto Central (@central_jornal) February 16, 2022

На опублікованих в соціальних мережах кадрах видно, як по міських вулицях сильна течія забирає автомобілі і автобуси, а зсуви спустошують цілі вулиці.

At least 44 people have died in mudslides and floods after a mountainous region of Rio de Janeiro saw almost a month's worth of rain fall in just three hours.



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