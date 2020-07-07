Кількість жертв пожеж у Луганській області досягло 6, на місце їде глава ДСНС

Кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросло. Загальне число загиблих досягло шести.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожежі залучили понад 1000 працівників системи МВС та авіацію.

"З 13:00 понад 1000 рятувальників, поліцейських і гвардійців Луганській області і викликаних сил з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей залучені до гасіння пожежі. Тільки з Краматорська вилетіло 2 пожежних літаки АН-32П ДСНС України", - зазначив міністр.

Він також додав, що працює оперативний штаб, а ситуація знаходиться під контролем.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що доручив голові Державної служби з надзвичайних ситуацій особисто приїхати на місце події.

Крім того, в коментарі РБК-Україна речник поліції Луганській області Тетяна Погукай повідомила, що місцевих жителів евакуювали з палаючих будинків селища під Сєверодонецьком і везли в районні лікарні. Спікер зазначила, що евакуацію проводили десятки машин швидкої допомоги.

"Евакуація проходила машинами швидкої допомоги, приватним транспортом, хто як міг. Кількість евакуйованих людей поки уточнюється. Мешканців евакуювали в кілька лікарень", - зазначила вона.

У теж час, в Офісі омбудсмена України повідомили, що в Новоайдарську лікарню відправили 21 місцевого жителя: 15 дітей, 6 дорослих.

"Один з них у важкому стані з опіками", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, лісові пожежі в Луганській області спалахнули у вівторок з новою силою через спеку та сильний вітер.

До обіду вогонь перекинувся на найближчі селища, пожежа знищила близько 100 будинків.