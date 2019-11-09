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В Австралії на лісових пожежах загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 07:04
В Австралії на лісових пожежах загинули дві людини
Ілюстративне фото (twitter com viditocho)

Також на сході Австралії вогонь зруйнував сотні будинків

У східної Австралії дві людини були знайдені мертвими під час бурхливих лісових пожеж. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє DW.

Як повідомила місцева влада в суботу, 9 листопада, принаймні 100 будинків були зруйновані вогнем.

Також пожежна служба Нового Південного Уельсу заявила, що у транспортному засобі були знайдені останки людини. Двоє інших людей пропали безвісти.

За словами комісара Служби Шейна Фицсиммонса, пожежні служби у постраждалому районі перебувають у стані підвищеної готовності.

"Я очікую, що ці рівні оповіщення зміняться протягом дня, ймовірно, погіршаться, швидше за все, так як післяобідні вітри посилюються", - сказав Фицсиммонс в суботу.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що в результаті лісової пожежі на півночі австралійського штату Новий Південний Уельс можуть загинути сотні коал. Пожежа охопила приблизно 20 гектарів лісу, який служив одним з основних місць проживання коал в штаті. Експерти називають загибель коал національною трагедією.

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